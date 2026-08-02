Danser jusqu’au bout de la night avec 1 DJ

Je pense qu’au delà du choix de la robe et des soucis d’organisation générale, s’il y a bien un point du mariage qui fait stresser tous les futurs mariés, c’est bien l’ambiance.

Trouver un DJ qui sache mettre l’ambiance et la faire tenir jusqu’au petit matin, une ambiance qui fera danser toutes les générations (ou presque, on n’en voudra pas à Tatie Simone si elle ne se déhanche pas sur “Les Démons de Minuit”), une ambiance qui commencera dès 18h au cocktail et qui ne s’arrêtera que 9h plus tard au moins, le tout intégrant les animations prévues et sans en faire des tonnes.

C’est un vrai métier avec de vrais professionnels mais tous ne travaillent pas de la même façon, et personnellement, nous avons eu peur de nous retrouver avec une personne qui :

Parlerait trop dans le micro

Nous obligerait à chanter (et surtout des chansons type “le géant de Papier”, que plus personne au monde ne connait à part moi)

Qui passerait toutes les chansons dites d’ambiance que nous n’aimons pas : faire tourner les serviettes, faire la danse des canards, pas trop pour nous…

Dans un premier temps, nous nous sommes lancés avec l’idée de faire tout ça nous-même (nous n’avons pas de petit frère ou petit cousin passionné de musique) : un ordi, des supers playlists sur lesquelles nous aurions bossé pendant des semaines, du matériel loué et c’est parti !

Sauf que nous avions négligé le fait que nous ne maitrisons pas tout (faire sauter les plombs de la salle le matin du mariage, ce n’est pas très intelligent), que nous avons envie que tout le monde profite sans que quelqu’un soit obligé d’aller choisir la prochaine chanson, et que le matériel de location, mine de rien, c’est pas donné.

Bref petit à petit l’idée à fait son chemin de se payer une tranquillité et qu’il nous fallait essayer de trouver un bon prestataire à qui l’on pourrait confier les rennes de l’ambiance de la soirée, qui prendrait en compte nos goûts musicaux, ce que nous ne voulons pas, et qui saurait se faire discret.

Par un pur hasard j’ai contacté Franck, de Sonomaster, qui m’a rappelé dans le quart d’heure qui a suivi.

Le contact fut agréable et facile et lors du rendez-vous pris la semaine suivante, il a su rassurer la future mariée angoissée que je suis.

Nous travaillons ensemble à cette journée.

Nous lui donnerons 30 chansons à passer absolument.

10 chansons à éviter à tout prix.

Des thèmes pour des moments forts (par ex des rocks pour ma maman, des chansons des années 2000 pour Seb et ses potes (mouhahahaha j’ai peur )

Il fait le lien avec le traiteur pour savoir comment se déroule la soirée et comment placer les animations.

Il fait le lien avec nos témoins pour lesdites animations.

Cela fait près de 20 ans (m’enfin Franck, tu parais si jeune ?!) que ce jeune homme fait de l’animation de mariage et sait suivre les désirs de ses clients pour que la soirée reste la leur. Un véritable homme de l’ombre qui mettra cependant en lumière toute notre soirée.

Seb ne le dit pas, mais je suis sûre qu’au fond il est comme moi : ravi et soulagé car mine de rien, c’est un poids de moins !

Rendez-vous dans 6 mois pour vous en dire plus !