Jeune mariés ? : ma bonne idée pour accéder à la propriété

Vous voulez investir dans l’immobilier après votre mariage ?. Avez-vous envisagé l’acquisition d’un bien à prix modique pour votre première acquisition ? Acheter une chambre ou un mini-studio dans des endroits comme l'Ariège où les maisons à vendre sont peu chères ou encore faire l'achat d'un 4 pièces Perpignan en bord de méditerranée.



Appartement en province

Première piste. « Il vaut mieux acheter un petit studio dans une ville de province où les prix ne risquent pas de baisser, propose . Il est possible d’en acquérir un à Toulon, Narbonne ou Perpignan au prix d’une chambre de bonne à Paris. Vous prenez un mini crédit et vous y gagnez en le louant puis en le revendant quelques années plus tard ». Cependant il faut relativiser : « C’est une affaire risquée ! Auparavant, il faut s’assurer que les charges de copropriété ne sont pas trop élevées ou qu’il n’y a pas de travaux coûteux prévus dans les parties communes. » Attention aussi à l’état général du bine immobilier et à la gestion. D’autant que en co-propriété : « Difficile de faire entendre votre voix. Le poids de votre vote étant proportionnel à la surface que vous possédez » Autre risque : « Le mauvais payeur. En plus, le locataire est en droit d’exiger que vous fassiez les travaux nécessaires. Et même dans une petite chambre, l’entretien peut être onéreux. »

Acheter une place de parking

On peut suggérer une idée pour les jeunes mariés : « Je n’ai pas encore les moyens d’acheter un appartement et je n’ai aucun apport. Peu importe ! Je me lance dans des opérations intermédiaires plus accessibles : l’investissement locatif de parking. » Garage, box, stationnement… , les avantages ne manquent pas : « C’est une meilleure affaire qu’une chambre car il n’y a presque pas de frais d’entretien ». Un parking à louer a tout pour plaire. A condition de bien le choisir !

Ticket d’entrée pour devenir propriétaire

Pour une place de parking à Paris, il peut vous en coûter au moins 15 000 euros quand sort d'un mariage. C’est moins cher, mais aussi moins rentable, dans la plupart des villes de province comme Perpignan ou Pau. Comptez entre 6 000 et 15 000 euros selon le journal des particuliers. On attire notre attention : « Tout l’intérêt de l’acquisition repose dans le choix de l’emplacement. Dans une même ville, le loyer mensuel peut osciller entre 50 et 400 euros ! Évidemment l’investissement au départ est directement lié à la rentabilité escomptée. Au mieux on peut espérer 6 à 7 % (voire 8 %) de rentabilité annuelle, ce qui est intéressant ».