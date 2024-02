Comment embaucher un DJ pour votre mariage

Engagez un DJ exceptionnel pour votre réception... et passez une soirée dont vous et vos invités parlerez encore à l'approche de votre 50e anniversaire.

matériel à avoir pour le mariage :

Pistes de danse

Microphones

Haut-parleurs

Lumières

Location de groupes et de DJ

Étape 1

Trouvez des noms - demandez à vos amis et à votre famille ; contactez les clubs de danse et les stations de radio locales ; consultez les pages jaunes et les magazines locaux pour trouver des listes d'entreprises de divertissement professionnelles ; parlez à des jeunes mariés et à des vendeurs de mariage récents pour obtenir des avis éclairés.

Étape 2

Demandez des entretiens avec les DJs potentiels. Expliquez vos souhaits et vos besoins pour l'événement, y compris les caractéristiques démographiques de vos invités. Demandez à voir des vidéos de leurs prestations - les vrais professionnels les auront à votre disposition - et faites-vous une idée de leur personnalité. Portez une attention particulière à sa façon d'interagir avec la foule, de créer une ambiance autour d'un buffet à Limoux, et à sa volonté d'accepter les demandes plus ou moins originles.

Étape 3

Vérifiez sa collection de disques ou de CD et voyez s'il propose de la musique spécialement pour votre événement. La clé est de trouver un DJ avec une grande sélection de musique.

Étape 4

Posez des questions sur l'expérience du DJ et demandez-lui des références. Appelez des couples qui ont eu recours à ses services pour vous assurer qu'il connaît bien le protocole de mariage et qu'il est sensible au caractère sentimental de l'événement.

Étape 5

Négociez les tarifs. Les prix peuvent être plus élevés le week-end, pendant les mois de fêtes intenses et pour les DJ de renom.

Étape 6

Clarifiez tout besoin d'équipement spécial : exigences du lieu, questions relatives à la taille et à l'esthétique des enceintes, plans d'éclairage personnalisés.

Étape 7

Déterminez si le DJ devra assurer des fonctions de maître de cérémonie en plus de ses prestations musicales.

Étape 8

Mettez tout par écrit et indiquez : la date, l'heure et le lieu de la réception ; son nom et celui d'un remplaçant acceptable ; l'horaire de la prestation, ainsi que les pauses et ce qui se passera pendant ces périodes ; les fonctions de maître de cérémonie ; les vêtements et la nourriture ; le tarif et les frais pour les heures supplémentaires ; les responsabilités en matière d'équipement ; et les politiques d'annulation et de remboursement.

Conseils et mises en garde

Discutez du temps que vous souhaitez que le DJ passe à parler pendant la réception - vous ne voulez pas être bombardé par des interruptions incessantes.

Réservez votre divertissement tôt ; les bons artistes de mariage sont réservés jusqu'à un an à l'avance.