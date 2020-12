L'ouverture en musique du bal de mariage

L'ouverture du bal de mariage, l'un des moments clés du jour J, attendu par les futurs mariés et leurs invités. Mais comment ouvrir le bal du mariage : sur une musique classique ? Trendy ? Amusante ? Il n'y a pas une ouverture mais plusieurs. Démonstration...

Si comme beaucoup d'entre nous, vous êtes une future mariée bien schamallow, vous avez déjà du vous imaginer à la place de cette héroïne de films ou de dessins animés, qui lorsqu'elle s'élance sur la piste au bras de son prince charmant dès les premiers airs de valse jouée au violon, tous les autres danseurs autour d'eux s'écartent pour leur laisser la place et les admirer.



Pourtant, si vous avez envie que cette journée soit parfaite jusqu'au bout, faites comme de plus en plus de couples et offrez-vous des cours pour faire de votre première danse un moment inoubliable pour vous et vos invités :



Simple mais élégante

Si vous n'êtes pas de très bons danseurs ou que vous avez peur d'être ridicules en vous lançant dans un rock endiablé, choisissez d'ouvrir le bal sur un simple slow agrémenté de quelques pas bien placés : une violoniste pour mariages devrait très bien vous arranger une entrée romantique et inoubliable



Traditionnelle

Telle Sissi l'impératrice au grand bal de Vienne dans sa robe en motif de soie à peindre, ouvrez le vôtre sur une valse. Les plus jeunes s'amuseront à essayer de vous suivre quant aux plus anciens ils apprécieront de pouvoir retrouver leur 20 ans. Orchestre ou violoniste solo, au choix

Sensuelle

Après tout c'est bien votre amour que vous célébrez donc autant le faire jusqu'au bout en vous lançant dans un langoureux tango ou plus calliente, sur un air de salsa

Et si vous manquez d’inspiration, vous pouvez toujours vous inspirer de ce qui a déjà été fait par d’autres couples et leurs musiciens de mariages :

http://www.koreus.com/video/mariage-premiere-danse.html

http://www.youtube.com/watch?v=JzlaK042Fpw

http://www.youtube.com/watch?v=AxWIOGQXb0I